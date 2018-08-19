Исторический момент: Отт Тянак второй год подряд выиграл ралли Германии
19 августа 2018, 18:14
Отт Тянак и Мартин Ярвеоя второй год подряд выиграли ралли Германии, передает Postimees.
Результаты: 1. Тянак, 2. Невилль +39,2, 3. Лаппи +1.00,9, 4. Ожье +1.34,5, 5. Сунинен +2.02,9, 6. Миккельсен +2.13,8.
Отт Тянак сказал после соревнований: "Я ничего не могу сказать об общем рейтинге серии MM, но выиграть этап — это здорово. Себ старался изо всех сил, но в итоге мы выиграли, так что все в порядке", передает Rus.ERR.