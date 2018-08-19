В Таллиннском аэропорту спасатели страховали посадку самолета Nordica

"На рейсе LO 8136 из Осло в Таллинн командир самолета перед посадкой почувствовал запах дыма. Дыма не было видно, но в целях безопасности пилот решил вызвать спасателей на летное поле", - сказал директор по развитию бизнеса Nordica Свен Кукемельк.