В Таллиннском аэропорту спасатели страховали посадку самолета Nordica
19 августа 2018, 18:38
Во второй половине дня в воскресенье спасатели страховали посадку самолета Nordica в аэропорту Таллинна, потому что пилот почувствовал запах дыма, передает Rus.ERR.
"На рейсе LO 8136 из Осло в Таллинн командир самолета перед посадкой почувствовал запах дыма. Дыма не было видно, но в целях безопасности пилот решил вызвать спасателей на летное поле", - сказал директор по развитию бизнеса Nordica Свен Кукемельк.
"Спасателям не пришлось ничего делать. Самолет приземлился благополучно, все пассажиры вышли, и самолет направлен на дополнительный контроль", - добавил он.