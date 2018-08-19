Вс, 19.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллиннском аэропорту спасатели страховали посадку самолета Nordica

В Таллиннском аэропорту спасатели страховали посадку самолета Nordica

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Nordica lennuk.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES / PM/SCANPIX BALTICS

Во второй половине дня в воскресенье спасатели страховали посадку самолета Nordica в аэропорту Таллинна, потому что пилот почувствовал запах дыма, передает Rus.ERR

"На рейсе LO 8136 из Осло в Таллинн командир самолета перед посадкой почувствовал запах дыма. Дыма не было видно, но в целях безопасности пилот решил вызвать спасателей на летное поле", - сказал директор по развитию бизнеса Nordica Свен Кукемельк.

"Спасателям не пришлось ничего делать. Самолет приземлился благополучно, все пассажиры вышли, и самолет направлен на дополнительный контроль", - добавил он.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ