Дональд Трамп. ФОТО: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix

Главный юрисконсульт Белого дома Дональд Макган "плотно сотрудничает" со специальной комиссией, расследующей вмешательство России в президентские выборы США, сообщает New York Times.

За последние девять месяцев Макган провёл в общей сложности уже 30 часов, давая показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. А недавно Дональд Трамп заявил, что он лично распорядился, чтобы его юрист был откровенен со следствием.

Во главе спецкомиссии Мюллер расследует возможное наличие связей между российскими властями и предвыборным штабом Трампа в рамках президентской гонки 2016 года.

И Россия, и Трамп категорически отрицают какое-либо сотрудничество. Президент США неоднократно называл расследование Мюллера "охотой на ведьм".

О чем написала NYT?

Ссылаясь на десятки бывших и нынешних сотрудников Белого дома, NYT пишет, что Макган провел со следователями десятки часов и в подробностях рассказал о том, что они обсуждали с президентом Трампом наедине.

По словам издания, предоставленная Макганом информация не могла быть получена ни из какого другого источника, а потому представляет особую ценность.

Например, Макган описал, что именно говорил и что делал Трамп, когда увольнял директора ФБР Джеймса Коми. Или насколько сильно президент хотел, чтобы во главе расследования встал преданный ему человек. Макган вспомнил, как Трамп несколько раз убеждал назначенного им министра юстиции Джеффа Сешнса взять ситуацию под свой личный контроль.

Кроме расследования возможных связей с российским истеблишментом, спецкомиссия также хочет выяснить, пытался ли Дональд Трамп препятствовать правосудию. Например, в июле Трамп требовал от Сешнса уволить Роберта Мюллера и "незамедлительно прекратить расследование".

Однако источник, близкий к следствию, сообщил агентству Рейтер, что информация, полученная от Дональда Макгана, не содержит ничего, что можно было бы инкриминировать президенту.

Есть ли что сказать Трампу?

После публикации отчета Президент Трамп подтвердил в своем твите, что дал добро Макгану и другим сотрудникам Белого дома на "полномасштабное сотрудничество со специальной комиссией".

Адвокат самого Макгана заявил в субботу, что его клиент "отвечает на вопросы специальной комиссии полно и честно".

В своей статье газета New York Times отмечает, что это весьма редкий случай, когда юрист так откровенен со следователями, но не исключено, что мотивацией для него послужил страх наказания за решения Белого дома, которые можно интерпретировать как препятствие правосудию.

В воскресенье Дональд Трамп обрушился с новыми нападками на газету, назвав ее статью фальшивкой, поскольку там высказывалось предположение, что Макган мог поделиться инкриминирующей [Трампа] информацией.

В чем заключается расследование роли России?

Спецпрокурор Роберт Мюллер намерен установить, вступали ли представители избирательной кампании Трампа в сговор с Россией с целью повлиять на результат президентских выборов в США.

В 2016 году ЦРУ установило, что Россия использовала серию хакерских нападений, совершенных при поддержке властей, а также распространяла в соцсетях фальшивые новостные истории в попытке помешать Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

В связи с этим обвинения были предъявлены 32 двум лицам, включая четырех членов предвыборного штаба Трампа и 25 граждан России.