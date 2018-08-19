Фото: полиция пошла на крайние меры, чтобы остановить опасного водителя

Сегодня в 17 часов полиция получила сообщение от человека, который видел, как в Пярну на улице Роху в машину сел мужчина с признаками опьянения и собирается начать движение. Отреагировавший на вызов патруль увидел автомобиль, но водитель проигнорировал распоряжении полицейских остановить машину.

Через почти десять минут, когда на хвосте у Ford уже было три полицейских патруля, автомобиль удалось остановить в Пярну на улице Ойя. Оперативный дежурный дал распоряжение ехавшему на внедорожнике патрулю двигаться перед Ford и вынудить его остановиться.

В результате столкновения никто не пострадал. Полицейские задержали 35-летнего водителя Ford, опьянение которого было более 1,5 промилле. Он был доставлен в полицейский участок.