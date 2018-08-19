Вс, 19.08.2018
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  • Фото: полиция пошла на крайние меры, чтобы остановить опасного водителя

Фото: полиция пошла на крайние меры, чтобы остановить опасного водителя

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ФОТО: PPA

Сегодня вечером в Пярну полиция вынуждена была пойти на крайние меры, чтобы остановить пьяного водителя, который проигнорировал распоряжения стражей правопорядка.

Сегодня в 17 часов полиция получила сообщение от человека, который видел, как в Пярну на улице Роху в машину сел мужчина с признаками опьянения и собирается начать движение. Отреагировавший на вызов патруль увидел автомобиль, но водитель проигнорировал распоряжении полицейских остановить машину.

Через почти десять минут, когда на хвосте у Ford уже было три полицейских патруля, автомобиль удалось остановить в Пярну на улице Ойя. Оперативный дежурный дал распоряжение ехавшему на внедорожнике патрулю двигаться перед Ford и вынудить его остановиться.

В результате столкновения никто не пострадал. Полицейские задержали 35-летнего водителя Ford, опьянение которого было более 1,5 промилле. Он был доставлен в полицейский участок.

Руководитель Пярнуского отдела полиции Мати Теэ благодарит человека, который сообщил о нетрезвом водителе, поскольку это, видимо, помогло избежать наихудшего.

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