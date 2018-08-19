До введения санкций против «Северного потока-2» остались недели

Подготовка законопроекта о новых ограничениях почти завершена. Главный вопрос - кого конкретно затронут санкции. Помимо компаний, ответственных за укладку труб в Балтийском море, ограничительные меры могут ввести в отношении банков и организаций, которые финансируют строительство газопровода, передает Newsru.

Изданию о законопректе рассказали американские чиновники - как действующие, так и бывшие. Вашингтон уведомит Евросоюз перед введением санкций, добавили они, уточнив, что это произойдет в ближайшие несколько недель. Сейчас Белый дом дорабатывает документ вместе с Госдепартаментом, министерством торговли и еще рядом ведомств.

Источники издания напомнили, что год назад президент Трамп с одобрения Конгресса получил возможность вводить санкции против компаний и лиц, которые работают над проектом "Северный поток-2". К тому же, президент США недавно открыто выступал против газопровода, который пойдёт по морю из России в Германию в обход Украины и Польши. Белый дом как пишет американское издание опасается, что новая труба даст Кремлю политический рычаг и увеличит энергозависимость Европы от российского газа.

Новые санкции не остановят проект "Северный поток-2", считают в Москве. Россия утверждает, что готова к таким действиям США. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию в конце следующего года. Мощность трубы составит 55 миллиардов кубов газа в год.

Санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2" могут стать для России серьезной проблемой. Такое мнение радиотанции "Эхо Москвы" высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов. По словам эксперта, заменить доходы от продажи нефти и газа России пока нечем, поэтому санкции в отношении "Северного потока-2" могут нанести сильный ущерб нашей стране.