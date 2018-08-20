Сегодня отмечается 27-я годовщина восстановления независимости Эстонии

День восстановления независимости – один из трех дней в году, когда эстонские флаги должны быть вывешены на зданиях всех жилых, предпринимательских и конторских помещений. Флаги вывешивают все государственные учреждения и учреждения самоуправлений, а также общественно-правовые юридические лица. Для выражения национальной общности флаги могут быть вывешены и на всех частных и многоквартирных домах.