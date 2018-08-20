Пн, 20.08.2018
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  • Сегодня отмечается 27-я годовщина восстановления независимости Эстонии

Сегодня отмечается 27-я годовщина восстановления независимости Эстонии

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Eesti Lipp Pika Hermanni tornis Toompeal

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает 27-ю годовщину восстановления государственной независимости.

День восстановления независимости – один из трех дней в году, когда эстонские флаги должны быть вывешены на зданиях всех жилых, предпринимательских и конторских помещений. Флаги вывешивают все государственные учреждения и учреждения самоуправлений, а также общественно-правовые юридические лица. Для выражения национальной общности флаги могут быть вывешены и на всех частных и многоквартирных домах.

27 лет назад 20 августа 1991 года была восстановлена независимость Эстонской Республики. Решение Верховного совета о «Независимости Эстонской государственности» восстановило независимость страны, среди прочего были восстановлены дипломатические отношения с другими странами. Первой, 22 августа 1991 года, восстановление независимости Эстонии признала Ирландская Республика.

Флаги должны быть вывешены 20 августа не позднее 8:00 и до заката солнца. Если флаг решено оставить после этого времени, он должен быть освещен.

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