Сегодня отмечается 27-я годовщина восстановления независимости Эстонии

Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает 27-ю годовщину восстановления государственной независимости.
День восстановления независимости – один из трех дней в году, когда эстонские флаги должны быть вывешены на зданиях всех жилых, предпринимательских и конторских помещений. Флаги вывешивают все государственные учреждения и учреждения самоуправлений, а также общественно-правовые юридические лица. Для выражения национальной общности флаги могут быть вывешены и на всех частных и многоквартирных домах.
27 лет назад 20 августа 1991 года была восстановлена независимость Эстонской Республики. Решение Верховного совета о «Независимости Эстонской государственности» восстановило независимость страны, среди прочего были восстановлены дипломатические отношения с другими странами. Первой, 22 августа 1991 года, восстановление независимости Эстонии признала Ирландская Республика.
Флаги должны быть вывешены 20 августа не позднее 8:00 и до заката солнца. Если флаг решено оставить после этого времени, он должен быть освещен.