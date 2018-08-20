Советник Трампа заявил об ответных кибератаках США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация не исключает проведения как "защитных", так и "наступательных" киберопераций для охраны "целостности избирательного процесса". Свое мнение Болтон высказал в интервью телеканалу ABC, опубликованном в ночь на понедельник, 20 августа. Советник Дональда Трампа заявил, что вопрос о вмешательстве в избирательный процесс не просто связан "с русскими". Болтон признал, что за две недели до интервью он провел совещание с руководителями четырех ведомств, на котором обсуждались возможные меры. При этом политик уточнил, что "есть много вещей, которые мы делаем, о которых мы не можем говорить конкретно".

Проводивший интервью журналист спросил о наступательных кибероперациях, которые упомянул директор АНБ Пол Накасоне в качестве ответа на "любое предвыборное вмешательство". В ответ на это Болтон повторил, что это секретная информация. Политик также выразил уверенность, что США используют "весь спектр возможностей для защиты не только выборов, но и целого ряда уязвимых систем в США".