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  • За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали почти 40 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали почти 40 нетрезвых водителей

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Peterburi tee, Tallinn, 25.06.2015 Sõidukijuhtide joobe kontroll Peterburi teel. FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны 37 нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, у всех задержанных выявлено употребление алкоголя, уточнили в пресс-службе.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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