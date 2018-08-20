Неизвестные обстреляли посольство США в Турции

Инцидент на бульваре Ататюрка произошел около 05:00 по местному времени. Сообщается, что стрельба велась из проезжавшего автомобиля с неустановленными номерами, пишет Newsru.com.

В ходе инцидента никто не пострадал. В то же время выстрелами были разбиты окна в будке охраны у входа в дипмиссию.

Стрелявшие, которые произвели четыре-пять выстрелов, скрылись с места происшествия. Полиция начала поиск злоумышленников.

Напомним, отношения между США и Турцией в последнее время накалились до предела. На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет платить Анкаре за освобождение находящегося под домашним арестом в Турции американского пастора Эндрю Брансона, а вместо этого сократит расходы на Анкару.

До этого США ввели санкции против Турции. Вашингтон запретил въезд в страну министрам юстиции и внутренних дел республики, а также повысил вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции - до 50% и 20% соответственно.