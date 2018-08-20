Пн, 20.08.2018
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Италия грозится вернуть почти 200 спасенных беженцев в Ливию

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Беженцы.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Глава МВД Италии ждет от ЕС конкретной помощи, иначе он вышлет назад 180 беженцев из Ливии. В Риме также возмущены поведением Мальты, не ставшей принимать судно с мигрантами.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини в воскресенье, 19 августа, пригрозил отправить обратно в Ливию почти 180 беженцев, находящихся на борту судна Diciotti, пишет DW.com. "Либо Европа решит предложить Италии конкретную помощь, начав, к примеру, со 180 мигрантов на судне Diciotti, либо мы сделаем то, что положит конец бизнесу контрабандистов, то есть - мы вышлем спасенных в море беженцев в Ливию", - заявил Сальвини.

177 беженцев были спасены в водах Средиземного моря в минувший четверг. После этого Маттео Сальвини запретил судну с мигрантами заходить в какой-либо итальянский порт. По мнению министра, беженцы были спасены в том участке моря, за который ответственность несет Мальта. Мальтийские власти хотя и признали это, но заметили, что судно не находилось в опасности, а мигранты отклонили любую помощь от властей островного государства и продолжили свой путь в направлении Италии.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли возмутился поведением мальтийского правительства. "Действия Мальты неслыханны и достойно применения санкций", - написал Тонинелли на своей странице в Twitter, добавив, что Евросоюз должен "двигаться вперед, открывая свои порты во имя солидарности", иначе у ЕС не будет "ни единой причины для существования".

Между Италией и Мальтой в последние месяцы неоднократно возникал спор о приеме беженцев, прибывших морем. С июня 2018 года правительство в Риме закрыло итальянские порты для входа судов с мигрантами.

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