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  • В понедельник полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Йыхви-Тарту

В понедельник полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Йыхви-Тарту

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Патруль дорожной полиции.

ФОТО: Кюллике Роовяли

20 августа полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Йыхви-Тарту-Валга.

В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет RusERR.

С начала года в автомобильных авариях в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.

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