В понедельник полиция усилит наблюдение за движением на шоссе Йыхви-Тарту
20 августа 2018, 10:12
20 августа полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на шоссе Йыхви-Тарту-Валга.
В начале августа ведомство сообщило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет RusERR.
С начала года в автомобильных авариях в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.