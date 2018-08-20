В Латвии начались военные учения, в которых принимают участие до 10 тысяч человек

Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность Вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида. "Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры", - сказал он.

В учениях "Намейс 2018" примут участие военнослужащие, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - в целом почти 10 тысяч человек.

Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.

Как ранее заявил Л.Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий на Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков в этих двух городах с участием вооруженных людей без знаков различия. Вначале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут Вооруженные силы. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО.