В Латвии начались военные учения, в которых принимают участие до 10 тысяч человек

В Латвии в понедельник начались крупнейшие после восстановления независимости военные учения "Намейс-2018", которые продлятся до 2 сентября, сообщили агентству BNS в отделе прессы министерства обороны страны.
Как рассказал командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш, на учениях будет проверяться способность Вооруженных сил защитить Латвию от угроз любого вида. "Это возможность тренировать не только НВС, но и обороноспособность Латвии в целом, потому что в учениях примут участие партнеры", - сказал он.
В учениях "Намейс 2018" примут участие военнослужащие, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - в целом почти 10 тысяч человек.
Один из сценариев предусматривает ликвидацию спонтанных беспорядков в Екабпилсе и Валмиере.
Как ранее заявил Л.Калниньш, во время учений будет учитываться опыт событий на Украине, поэтому в них включены элементы гибридной войны, в частности, спонтанное возникновение беспорядков в этих двух городах с участием вооруженных людей без знаков различия. Вначале беспорядки будут подавляться структурами внутренних дел, а затем им на помощь прибудут Вооруженные силы. В роли противников выступят военнослужащие союзников по НАТО.
Учения пройдут во всех регионах Латвии: в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Даугавпилсе, Екабпилсе, Валмиере и еще 36 краях. По дорогам общего пользования во время учений будет перемещаться военная техника и пехота, однако, как заверил Калниньш, вооружение за пределами полигонов и стрельбищ использоваться не будет. В учениях примут участие дислоцированные в Лиелварде вертолеты США, тяжелая и легкая моторизованная техника, беспилотные летательные аппараты.