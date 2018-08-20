«Самый ожидаемый» смартфон Nokia полностью рассекречен

Тогда эксперты предположили, что речь идет о флагманском смартфоне Nokia 9, но как стало известно теперь, скорее всего, это будет широкий запуск в международном масштабе Nokia 6.1 Plus, пишет ferra.ru.

В начале августа HMD уже рассылала приглашения на анонс 21 числа с намеками на Nokia 6.1 Plus. Смартфон представляет собой международную версию Nokia X6, дебютировавшего в Китае в мае. В июне модель впервые вышла за пределы Китая, дебютировав в Гонконге.

Технические характеристики Nokia 6.1 Plus совпадают с Nokia X6, только в качестве программной платформы используется чистая версия Android 8.1 Oreo, вместо фирменной оболочки для китайского рынка.

Напомним, Nokia X6 стал первым смартфоном HMD Global с безрамочным дизайном и вырезом экрана в стиле iPhone X. Он оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 16+5 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп.