Водители, внимание! Массовые мероприятия внесут коррективы в дорожное движение
20 августа 2018, 11:25
В понедельник массовые мероприятия внесут коррективы в движении транспорта в некоторых регионах Эстонии.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что в Пярнуском уезде на отрезке 151,3-153 км шоссе Таллинн - Пярну - Икла введено ограничение по скорости и запрет на остановку транспорта в связи с проведением Огуречного фестиваля.
В Ярваском уезде на шоссе Таллинн - Рапла - Тюри введено ограничение по скорости и запрет на парковку в связи с фестивалем озера Кяру.