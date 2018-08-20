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  • Водители, внимание! Массовые мероприятия внесут коррективы в дорожное движение

Водители, внимание! Массовые мероприятия внесут коррективы в дорожное движение

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Ummik sündmuskohal

ФОТО: Lugeja foto

В понедельник массовые мероприятия внесут коррективы в движении транспорта в некоторых регионах Эстонии.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что в Пярнуском уезде на отрезке 151,3-153 км шоссе Таллинн - Пярну - Икла введено ограничение по скорости и запрет на остановку транспорта в связи с проведением Огуречного фестиваля.

В Ярваском уезде на шоссе Таллинн - Рапла - Тюри введено ограничение по скорости и запрет на парковку в связи с фестивалем озера Кяру.

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