Водители, внимание! Массовые мероприятия внесут коррективы в дорожное движение

Об этом сообщает пресс-служба Департамента шоссейных дорог, отметив, что в Пярнуском уезде на отрезке 151,3-153 км шоссе Таллинн - Пярну - Икла введено ограничение по скорости и запрет на остановку транспорта в связи с проведением Огуречного фестиваля.