Болельщики "Реала" отреагировали на уход Роналду полупустыми трибунами

Первый домашний матч мадридского "Реала" в чемпионате Испании сезона-2018/19 против "Хетафе" (2:0) собрал рекордно низкую аудиторию за последние девять лет.
"Сливочные" собрали меньше болельщиков, чем в любом из домашних матчей в эпоху португальца Криштиану Роналду.
Матч первого тура примеры посетило 48 466 человек при более чем 80-тысячной вместимости арены "Сантьяго Бернабеу", сообщает Newsru.com.
Как отмечает портал Goal.com, это связано с уходом Роналду, который был главной звездой клуба, и поздним началом игры.
Последний раз "Реал" играл на своем поле при столь малочисленной аудитории 24 мая 2009 года с "Мальоркой" (1:3). Перед той встречей мадридцы проиграли три матча подряд, включая разгром от "Барселоны" (2:6).
После серии болезненных поражений "сливочные" летом 2009 года приобрели у "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за рекордную по тем временам сумму. В последующие сезоны португалец забил 450 голов в 438 матчах за "Реал". Теперь он ушел в "Ювентус", и фанаты вновь не слишком охотно идут на арену в Мадриде.