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Болельщики "Реала" отреагировали на уход Роналду полупустыми трибунами

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Cristiano Ronaldo enda uue koduklubi eest. 2018.

ФОТО: www.imagephotoagency.it / imago/Gribaudi/ImagePhoto

Первый домашний матч мадридского "Реала" в чемпионате Испании сезона-2018/19 против "Хетафе" (2:0) собрал рекордно низкую аудиторию за последние девять лет.

"Сливочные" собрали меньше болельщиков, чем в любом из домашних матчей в эпоху португальца Криштиану Роналду.

Матч первого тура примеры посетило 48 466 человек при более чем 80-тысячной вместимости арены "Сантьяго Бернабеу", сообщает Newsru.com.

Как отмечает портал Goal.com, это связано с уходом Роналду, который был главной звездой клуба, и поздним началом игры.

Момент матча "Реал" - "Хетафе".

ФОТО: JAVIER SORIANO / AFP

Последний раз "Реал" играл на своем поле при столь малочисленной аудитории 24 мая 2009 года с "Мальоркой" (1:3). Перед той встречей мадридцы проиграли три матча подряд, включая разгром от "Барселоны" (2:6).

После серии болезненных поражений "сливочные" летом 2009 года приобрели у "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду за рекордную по тем временам сумму. В последующие сезоны португалец забил 450 голов в 438 матчах за "Реал". Теперь он ушел в "Ювентус", и фанаты вновь не слишком охотно идут на арену в Мадриде.

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