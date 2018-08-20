Болельщики "Реала" отреагировали на уход Роналду полупустыми трибунами

"Сливочные" собрали меньше болельщиков, чем в любом из домашних матчей в эпоху португальца Криштиану Роналду.

Матч первого тура примеры посетило 48 466 человек при более чем 80-тысячной вместимости арены "Сантьяго Бернабеу", сообщает Newsru.com.

Как отмечает портал Goal.com , это связано с уходом Роналду, который был главной звездой клуба, и поздним началом игры.

Момент матча "Реал" - "Хетафе". ФОТО: JAVIER SORIANO / AFP

Последний раз "Реал" играл на своем поле при столь малочисленной аудитории 24 мая 2009 года с "Мальоркой" (1:3). Перед той встречей мадридцы проиграли три матча подряд, включая разгром от "Барселоны" (2:6).