В Турции, Индонезии и на Фиджи произошли землетрясения

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье, 19 августа, в 23 километрах от турецкого города Андырын в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 4,8. Специалисты отмечают, что эпицентр сейсмологической активности находился на глубине 6 километров. Это позволило избежать разрушений и жертв. Данный регион не имеет выхода к морю, поэтому количество туристов здесь минимальное, пишет turizm.ru.

Еще одно землетрясение произошло в эти же дни в 290 километрах от острова Ндои в архипелаге Фиджи. Как сообщили американские сейсмологи, эпицентр толчков располагался на глубине 560 километров, а их магнитуда достигала 8,2. Угроза появления в Тихом океане цунами отсутствует. Опасности для находящихся на Фиджи туристов также нет.