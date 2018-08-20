В Турции, Индонезии и на Фиджи произошли землетрясения

За прошедшие выходные землетрясения различной магнитуды произошли в центральной части Турции, на индонезийском острове Ломбок и у берегов Фиджи. Об этом сообщают мировые СМИ.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье, 19 августа, в 23 километрах от турецкого города Андырын в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 4,8. Специалисты отмечают, что эпицентр сейсмологической активности находился на глубине 6 километров. Это позволило избежать разрушений и жертв. Данный регион не имеет выхода к морю, поэтому количество туристов здесь минимальное, пишет turizm.ru.
Еще одно землетрясение произошло в эти же дни в 290 километрах от острова Ндои в архипелаге Фиджи. Как сообщили американские сейсмологи, эпицентр толчков располагался на глубине 560 километров, а их магнитуда достигала 8,2. Угроза появления в Тихом океане цунами отсутствует. Опасности для находящихся на Фиджи туристов также нет.
Продолжает трясти и Индонезию. В 10 километрах к югу от города Матарам на севере острова Ломбок магнитуда землетрясения составила 6,2. Согласно сообщениям местных СМИ, число жертв достигло 10 человек. На острове продолжают фиксироваться сейсмическая активность и афтершоки. Сейсмологи предупреждают об опасности новых подземных толчков. Напомним, в начале августа в этом же районе произошло сильнейшее землетрясение, жертвами которого стали 460 человек. Пострадавшими числятся почти 8000 жителей, разрушены сотни домов и других строений. Более 2000 туристов эвакуировались с острова.