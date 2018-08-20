В Германии критикуют призыв Путина участвовать в восстановлении Сирии

Путин не только хочет "формулировать условия в Сирии на правах победителя", но и добиться того, чтобы "мы оплатили восстановление городов, которые он разбомбил", заявил эксперт по внешней политики фракции "зеленых" в бундестаге Омид Нурипур газете Die Welt, вышедшей в понедельник, 20 августа. Он отметил, что многие сирийцы покинули страну не только из-за военных действий, но и спасаясь от политических преследований. "Если мы, европейцы, будем участвовать в восстановлении (Сирии. - Ред.), то мы должны воспринимать это как рычаг, дающий возможность влиять на послевоенный порядок", - сказал Нурипур.

"При режиме Асада невозможно думать о мире"

Скептически на слова Путина отреагировал представитель ХДС Юрген Хардт. По его словам, Асад в последние годы разрушил жизни стольких людей в своей стране, что о мире при его режиме невозможно думать. С существованием режима Асада можно согласиться в переходный период в рамках женевского мирного процесса, заметил политик из партии Меркель.

В тоже время представитель фракции социал-демократов в парламенте Нильс Шмид потребовал расследования военных преступлений и привлечения сирийской оппозиции к переговорам о послевоенном порядке в стране. "Беженцы вернутся, если не будут опасаться политического преследования и лишения всего своего имущества", - сказал политик.