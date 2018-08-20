Министерство культуры признало "полевые работы" чиновников успешными

По оценке Министерства культуры Эстонии, завершившиеся 17 августа в Нарве выездные работы государственных чиновников достигли поставленных целей, пишет RusERR.
В течение двух недель в восьми самоуправлениях Ида-Вирумаа состоялось более пятидесяти мероприятий, в которых участвовали работники государственных учреждений и местных самоуправлений, а также местные активисты. В этом году организаторы выездной работы поставили цель собрать вместе с различными учреждениями и местными партнерскими организациями идеи для программ поддержки и развития Ида-Вирумаа, а также для новой интеграционной стратегии "Lõimuv Eesti 2030" (Интегрирующаяся Эстония-2030).
По оценке министерства, мероприятие прошло успешно. "У столичных чиновников сложилось лучшее понимание о местной ситуации и о специфике региона, что позволит государственным учреждениям реализовывать новые идеи и на Северо-Востоке, - отметила руководитель программы, вице-канцлер министерства культуры Пирет Хартман. - Мы не могли до сих пор полностью использовать те ресурсы и возможности, которыми богат уезд Ида-Вирумаа".