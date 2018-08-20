Министерство культуры признало "полевые работы" чиновников успешными

В течение двух недель в восьми самоуправлениях Ида-Вирумаа состоялось более пятидесяти мероприятий, в которых участвовали работники государственных учреждений и местных самоуправлений, а также местные активисты. В этом году организаторы выездной работы поставили цель собрать вместе с различными учреждениями и местными партнерскими организациями идеи для программ поддержки и развития Ида-Вирумаа, а также для новой интеграционной стратегии "Lõimuv Eesti 2030" (Интегрирующаяся Эстония-2030).