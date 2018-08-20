Эстония рассчитывает завлечь к себе латвийских IT-специалистов

Эстония в сотрудничестве с ведущими компаниями в сфере IT начала кампанию Career Hunt, чтобы найти в Латвии специалистов, которые готовы претендовать в соседней стране на должности в таких международных компаниях как Taxify, Twilio, Microsoft, Veriff и Swedbank, пишет русский TVNET.