Латвийский профессор: старые мосты нужно снести

Старые ненадежные мосты в Латвии нужно снести и на их месте построить новые - это будет надежнее и дешевле. С таким заявлением в утренней программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" выступил директор Института транспортных строений, профессор РТУ Айнарс Паэглис.
"После Второй мировой войны деревянные мосты меняли на железобетонные. Нужно было строить быстро и много, поэтому руководствовались индустриальным методом - мосты строили из отдельных элементов, которые собирали вместе. Было много швов. Эти швы текли, появлялись "сталактиты", всё остальное. Такие мосты "работают" 40-50-60 лет. Поэтому исторически у нас такие плохие мосты", - заявил он.
По словам Паэглиса, часть таких мостов следовало бы снести - такой подход предусматривает экономическая логика, пишет Rus.TVNET. "Если реновация моста обходится дороже, чем половина стоимости нового, то по экономическим соображениям нужно строить новый мост. Плюс вопрос об эксплуатационных расходах - если они большие, то однозначно нужно строить новый", - говорит специалист.
"Полвека назад считали, что бетон - вечный материал. Но его вечность заканчивается через 50 лет. Сейчас у нас новый современный бетон и новые европейские стандарты, в которых записано, что основные части мостов должны служить 100 лет. Наши мосты, которые построены после 2000-го года, прослужат намного дольше", - заключает Паэглис.