Латвийский профессор: старые мосты нужно снести

"После Второй мировой войны деревянные мосты меняли на железобетонные. Нужно было строить быстро и много, поэтому руководствовались индустриальным методом - мосты строили из отдельных элементов, которые собирали вместе. Было много швов. Эти швы текли, появлялись "сталактиты", всё остальное. Такие мосты "работают" 40-50-60 лет. Поэтому исторически у нас такие плохие мосты", - заявил он.

По словам Паэглиса, часть таких мостов следовало бы снести - такой подход предусматривает экономическая логика, пишет Rus.TVNET. "Если реновация моста обходится дороже, чем половина стоимости нового, то по экономическим соображениям нужно строить новый мост. Плюс вопрос об эксплуатационных расходах - если они большие, то однозначно нужно строить новый", - говорит специалист.