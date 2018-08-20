Пн, 20.08.2018
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  • Уехал на фестиваль Weekend и не вернулся: полиция ищет 16-летнего Маркуса

Уехал на фестиваль Weekend и не вернулся: полиция ищет 16-летнего Маркуса

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Маркус

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

16-летний Маркус уехал на фестиваль Weekend в Пярну и 19 августа должен был вернуться домой в Хаапсалу, сообщает Департамент полиции и погранохраны. По словам его знакомого, подросток собирался доехать домой автостопом. Последний раз Маркуса видели в Пярну в 11.45 по пути от дома на улице Сиде к торговому центру Port Artur.

Рост Маркуса составляет 180 см, он спортивного телосложения со светло-коричневыми волосами. На нем была белая в зеленую полоску рубашка поло, темно-синие короткие штаны и красные кроссовки Nike. Маркус может носить на голове темно-синюю шапку Nike, с собой у него был светло-синий клетчатый рюкзак. Телефон молодого человека выключен.

Всех, кто знает что-то о Маркусе, полиция просит позвонить по телефону 112.

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