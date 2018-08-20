Уехал на фестиваль Weekend и не вернулся: полиция ищет 16-летнего Маркуса

16-летний Маркус уехал на фестиваль Weekend в Пярну и 19 августа должен был вернуться домой в Хаапсалу, сообщает Департамент полиции и погранохраны. По словам его знакомого, подросток собирался доехать домой автостопом. Последний раз Маркуса видели в Пярну в 11.45 по пути от дома на улице Сиде к торговому центру Port Artur.