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В Чечне неизвестные напали на отделение полиции с ножами

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Окровавленный нож. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Чечне двое неизвестных напали на отделение полиции с ножами, сообщает МВД республики.

Двое полицейских были ранены. Нападавшие были убиты.

Нападение произошло около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что еще одно нападение на полицейских произошло в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева.

По словам собеседника агентства, по сотрудникам полиции была открыта стрельба, в результате которой один полицейский погиб.

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