В Чечне неизвестные напали на отделение полиции с ножами

В Чечне двое неизвестных напали на отделение полиции с ножами, сообщает МВД республики.
Двое полицейских были ранены. Нападавшие были убиты.
Нападение произошло около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что еще одно нападение на полицейских произошло в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева.
По словам собеседника агентства, по сотрудникам полиции была открыта стрельба, в результате которой один полицейский погиб.
Также на сайте
Петербуржец поделился анекдотом во "ВКонтакте". Теперь его хотят отправить на лечение
Иностранцы продали рекордный за год объем госдолга России. Это может ослабить рубль
Все в укрытие: Медведев и его заместители проигнорируют обсуждение пенсионной реформы
Фанаты итальянского "Лацио" требуют убрать женщин из своего сектора
Новость дополняется!