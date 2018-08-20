В Чечне неизвестные напали на отделение полиции с ножами

Двое полицейских были ранены. Нападавшие были убиты.

Нападение произошло около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что еще одно нападение на полицейских произошло в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева.

По словам собеседника агентства, по сотрудникам полиции была открыта стрельба, в результате которой один полицейский погиб.