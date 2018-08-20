Юри Ратас поблагодарил всех, кто cохраняет и развивает свободную Эстонию

По словам Ратаса, в восстановившей независимость Эстонии принято часто интересоваться, живем ли мы сегодня в такой стране, какую представляли себе в те переломные годы. По мнению премьер-министра, такую прекрасную Эстонию нам во многом и представить то было трудно.

«У нас хватает трудностей и проблем, но еще больше светлых моментов, приносящих удовлетворение. У нас есть свобода и возможность самостоятельно, честно и открыто обсуждать стоящие перед нами проблемы. Более того – мы принадлежим к Европейскому союзу и НАТО, к семье развитых государств. Ни одно из этих достижений нельзя недооценивать», - сказал глава правительства.

По словам Ратаса, сегодня мы должны спросить у себя: как увеличить численность народа Эстонии, и прийти к решению, как сделать наше общество более сплоченным и сильным.

«Мы должны подумать о том, как сделать так, чтобы всем людям в Эстонии было хорошо жить, вне зависимости от того, в каком уголке страны они живут. Нам нужно спросить себя, как примириться с самыми сложными периодами нашей истории. Мы должны подумать, как нам объединить людей и общество так, чтобы никто не ощущал себя отверженным, чтобы каждый чувствовал, что с его мнением считаются. Мы должны научиться быть упорными, как это присуще эстонскому характеру, но при этом не озлобленными и не недовольными», - сказал Ратас.

Премьер-министр на торжественном заседании Клуба 20 августа поблагодарил 69 человек, которые 27 лет назад, будучи членами Верховного совета Эстонской Республики, сказали свое историческое слово в поддержку восстановления государственной независимости Эстонии. Он также поблагодарил всех тех, кто годами помогал строить, хранить и развивать свободную и демократичную Эстонскую Республику.

Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет членов избранного в 1990 году Верховного совета Эстонской Республики, которые голосовали за восстановление независимости Эстонии. 27 лет назад, 20 августа 1991 года, в 23.03 Верховный совет Эстонской Республики 69 голосами принял решение восстановить государственную независимость Эстонии.