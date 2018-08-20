Молдавия не спешит заключать новый договор с "Газпромом"

В Молдавии рассчитывают вскоре наладить альтернативные поставки газа из Румынии, сообщает DW.com. Габурич напомнил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев - Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской. По его словам, пока его не сдадут в эксплуатацию, правительство не будет вести переговоры по новому контракту с российским поставщиком. Когда появится конкуренция на газовом рынке, за Молдавию как клиента будут бороться, и правительство "будет знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", сказал министр.