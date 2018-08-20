Пн, 20.08.2018
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Молдавия не спешит заключать новый договор с "Газпромом"

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Газ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Правительство Молдавии пока не собирается вести переговоры о подписании с российским концерном "Газпром" нового соглашения о поставках газа, поскольку нынешнее действует до конца 2019 года, заявил 19 августа одному из молдавских телеканалов  министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

В Молдавии рассчитывают вскоре наладить альтернативные поставки газа из Румынии, сообщает DW.com. Габурич напомнил, что в конце августа начнется строительство газопровода Кишинев - Унгены, который свяжет молдавскую газовую систему с румынской. По его словам, пока его не сдадут в эксплуатацию, правительство не будет вести переговоры по новому контракту с российским поставщиком. Когда появится конкуренция на газовом рынке, за Молдавию как клиента будут бороться, и правительство "будет знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", сказал министр.

Молдавия покупает газ у "Газпрома" по договору, который был подписан в 2008 году. Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать до конца августа и завершить в течение 10 месяцев, сообщает "Интерфакс". В результате будет завершен проект связки газотранспортных систем Молдавии и Румынии, на первом его этапе был сооружен газопровод Унгены-Яссы. Новый газопровод протяженностью около 120 километров будет строить румынская компания Eurotransgaz. По нему можно будет импортировать 1,5 млрд кубометров газа, что полностью покрывает потребности Молдавии без Приднестровья.

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