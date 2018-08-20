Шойгу объявил о крупнейших за последние 37 лет военных учениях в России

"Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", - сказал Шойгу.

По словам министра, манёвры "Восток-2018", "проводятся в соответствии с планом подготовки в сентябре текущего года".