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Шойгу объявил о крупнейших за последние 37 лет военных учениях в России

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Сергей Шойгу.

ФОТО: Vadim Savitsky/AP

Манёвры "Восток-2018" станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", - сказал Шойгу.

По словам министра, манёвры "Восток-2018", "проводятся в соответствии с планом подготовки в сентябре текущего года".

"В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Кроме этого будут задействованы органы управления и подразделения Народно освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии", - сказал глава Минобороны РФ.

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