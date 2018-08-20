Торговый центр в Амстердаме эвакуировали из-за взрыва iPad

В два часа пополудни в воскресенье пожарная служба Амстердама сообщила в Twitter о прибытии команды на место происшествия, пишет ferra.ru. В заметке отмечалось, что в магазине не было дыма, но у «трех человек были проблемы с дыханием». Представитель пожарной охраны сообщил голландским телеканалам, что проблема, возможно, в батарее.