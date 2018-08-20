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Торговый центр в Амстердаме эвакуировали из-за взрыва iPad

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CUPERTINO, CA - OCTOBER 16: A touch I.D. pad is seen on the new iPad Mini 3 during an Apple special event on October 16, 2014 in Cupertino, California. Apple unveiled the new iPad Air 2 and iPad Mini 3 tablets and the iMac with 5K retina display. Justin Sullivan/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: JUSTIN SULLIVAN/AFP

СМИ Нидерландов сообщили об эвакуации фирменного розничного магазина Apple Store в Амстердаме в минувшие выходные. Как сообщают источники, эвакуация произошла после взрыва перегревшейся батареи iPad.

В два часа пополудни в воскресенье пожарная служба Амстердама сообщила в Twitter о прибытии команды на место происшествия, пишет ferra.ru. В заметке отмечалось, что в магазине не было дыма, но у «трех человек были проблемы с дыханием». Представитель пожарной охраны сообщил голландским телеканалам, что проблема, возможно, в батарее.

С места событий, сообщили, что сотрудники магазина сразу поместили перегревшийся iPad в контейнер с песком, а затем магазин был эвакуирован как предосторожность. Пострадавшим с затрудненным дыханием сразу была оказана медицинская помощь на месте.

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