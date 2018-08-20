Новый председатель горсобрания Нарвы не собирается отказываться от поста директора гимназии

«Женщинам всегда тяжелее всего — они более эмоциональны, чем мужчины. Но мне, по всей видимости, будет тяжелее вдвойне — я продолжу работу директором гимназии и стану совмещать ее с работой в городском собрании», - говорит Янович.

«А почему я должна оставлять любимую работу? Почему должна расставаться с коллективом, с которым мы вместе пережили немало трудностей в жизни школы?», - ответила Янович на вопрос газеты, почему она не хочет сосредоточиться на новой должности.