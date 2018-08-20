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  • Новый председатель горсобрания Нарвы не собирается отказываться от поста директора гимназии

Новый председатель горсобрания Нарвы не собирается отказываться от поста директора гимназии

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Irina Janovitš

ФОТО: Keskerakond

Избранная в конце минувшей недели новым председателем городского собрания Нарвы директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович в интервью региональной газете «Северное побережье» сообщила, что не намерена отказываться от своей нынешней работы в школе.

«Женщинам всегда тяжелее всего — они более эмоциональны, чем мужчины. Но мне, по всей видимости, будет тяжелее вдвойне — я продолжу работу директором гимназии и стану совмещать ее с работой в городском собрании», - говорит Янович.

«А почему я должна оставлять любимую работу? Почему должна расставаться с коллективом, с которым мы вместе пережили немало трудностей в жизни школы?», - ответила Янович на вопрос газеты, почему она не хочет сосредоточиться на новой должности.

Янович была избрана новым главой горсобрания Нарвы после того, как в результате внутреннего конфликта в рядах Центристской партии прекратила существование фракция центристов в горсобрании.

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