Истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух сопроводить российские самолеты

Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.