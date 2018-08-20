Истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух сопроводить российские самолеты
20 августа 2018, 16:15
Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.
Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолеты "Ан-26", еще два раза они сопроводили по три истребителя "Су-30".
Многие из российских самолетов летели над Балтикой с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.