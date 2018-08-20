"Бред, все это бред": в минском "Динамо" опровергли слухи о сдаче матча "Зениту"

На прошлой неделе "Зенит" выиграл у "Динамо" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 8:1 после поражения 0:4 и прошел в раунд плей-офф квалификации. Некоторые белорусские СМИ предположили, что характер матча мог быть договорным.

"Бред, все это бред. Пусть пишут. У нас и после победы 4:0 появилось достаточно недоброжелателей. А после 1:8 таких еще больше стало - людей, начавших очень сильно "переживать" за "Динамо", которые, наверное, даже и футбол не включали", - приводит слова Корзуна белорусское спортивное издание "Прессбол".

"У нас же такая страна. Наша хата с краю - это вообще классно. Это нормально, я к этому привык. Ничего нового", - добавил полузащитник "Динамо".