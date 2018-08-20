Картина дня: День восстановления независимости, инцидент с флагом и тяжелая авария

Сегодня отмечается 27-я годовщина восстановления независимости Эстонии

Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает 27-ю годовщину восстановления государственной независимости. Читайте далее...

Фото: по случаю Дня восстановления независимости сотрудники Maxima вывесили странный флаг

Внимание фотографа привлек флаг, который в честь Дня восстановления независимости вывесили сотрудники местного магазина Maxima. Читайте далее...

Галерея: в Эстонии отмечается государственный праздник, но где же флаги?

На странице Государственной канцелярии написано, что вывешенные флаги напоминают нам о важных событиях и таких ценностях, как создание государства, борьба за свободу, семейные ценности, культурная основа и важность демократии. Читайте далее...

В тяжелой аварии при невыясненных обстоятельствах пострадали четверо молодых людей

В воскресенье поздно вечером или в ночь на понедельник в Ярвамаа при невыясненных пока обстоятельствах произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали четверо молодых людей. Читайте далее...

В Турции, Индонезии и на Фиджи произошли землетрясения

За прошедшие выходные землетрясения различной магнитуды произошли в центральной части Турции, на индонезийском острове Ломбок и у берегов Фиджи. Об этом сообщают мировые СМИ. Читайте далее...

Тяжелая авария под Ригой: при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

Возле Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) сегодня произошло ДТП, из-за которого в обоих направлениях было перекрыто движение по Рижской окружной дороге. В данный момент движение частично возобновлено. Читайте далее...

Шойгу объявил о крупнейших за последние 37 лет военных учениях в России

Манёвры "Восток-2018" станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Читайте далее...

Новый председатель горсобрания Нарвы не собирается отказываться от поста директора гимназии

Избранная в конце минувшей недели новым председателем городского собрания Нарвы директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович в интервью региональной газете «Северное побережье» сообщила, что не намерена отказываться от своей нынешней работы в школе. Читайте далее...

Истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух сопроводить российские самолеты