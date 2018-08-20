Картина дня: День восстановления независимости, инцидент с флагом и тяжелая авария

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Сегодня отмечается 27-я годовщина восстановления независимости Эстонии
Сегодня, 20 августа, Эстония отмечает 27-ю годовщину восстановления государственной независимости. Читайте далее...
Фото: по случаю Дня восстановления независимости сотрудники Maxima вывесили странный флаг
Внимание фотографа привлек флаг, который в честь Дня восстановления независимости вывесили сотрудники местного магазина Maxima. Читайте далее...
Галерея: в Эстонии отмечается государственный праздник, но где же флаги?
На странице Государственной канцелярии написано, что вывешенные флаги напоминают нам о важных событиях и таких ценностях, как создание государства, борьба за свободу, семейные ценности, культурная основа и важность демократии. Читайте далее...
В тяжелой аварии при невыясненных обстоятельствах пострадали четверо молодых людей
В воскресенье поздно вечером или в ночь на понедельник в Ярвамаа при невыясненных пока обстоятельствах произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали четверо молодых людей. Читайте далее...
В Турции, Индонезии и на Фиджи произошли землетрясения
За прошедшие выходные землетрясения различной магнитуды произошли в центральной части Турции, на индонезийском острове Ломбок и у берегов Фиджи. Об этом сообщают мировые СМИ. Читайте далее...
Тяжелая авария под Ригой: при столкновении грузовика и легковушки погиб человек
Возле Рижской гидроэлектростанции (ГЭС) сегодня произошло ДТП, из-за которого в обоих направлениях было перекрыто движение по Рижской окружной дороге. В данный момент движение частично возобновлено. Читайте далее...
Шойгу объявил о крупнейших за последние 37 лет военных учениях в России
Манёвры "Восток-2018" станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Читайте далее...
Новый председатель горсобрания Нарвы не собирается отказываться от поста директора гимназии
Избранная в конце минувшей недели новым председателем городского собрания Нарвы директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович в интервью региональной газете «Северное побережье» сообщила, что не намерена отказываться от своей нынешней работы в школе. Читайте далее...
Истребители НАТО четыре раза поднимались в воздух сопроводить российские самолеты
Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы. Читайте далее...