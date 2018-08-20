Галерея: сегодня вечером жителей Пярнумаа ждет необычное представление

«Вы большие молодцы, завтра проб не будет», - сказала сегодня в полночь в Пярну на лугу Валликяяру под светом прожекторов постановщица Кайли Вийдас более, чем 600 танцорам и актерам после того, как закончилась двухчасовая репетиция.