Пн, 20.08.2018
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  • Галерея: сегодня вечером жителей Пярнумаа ждет необычное представление

Галерея: сегодня вечером жителей Пярнумаа ждет необычное представление

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«Вы большие молодцы, завтра проб не будет», - сказала сегодня в полночь в Пярну на лугу Валликяяру под светом прожекторов постановщица Кайли Вийдас более, чем 600 танцорам и актерам после того, как закончилась двухчасовая репетиция.

Уже вчера вечером на главную репетицию пришло посмотреть столько людей, что все скамейки и свободные участки на газоне были заняты.

Танцевальная постановка под открытым небом будет представлена сегодня в 22:00 и это, бесспорно, станет самым главным подарком в честь столетия ЭР для жителей Пярнумаа. Ранее подобные танцевальные выступления в вечернее время организованы не были.

В постановке примут участие члены Союза обороны, танцоры, актеры Лайне Мяги, Юри Влассов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон и Херман Аванди. 

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