Галерея: сегодня вечером жителей Пярнумаа ждет необычное представление

«Вы большие молодцы, завтра проб не будет», - сказала сегодня в полночь в Пярну на лугу Валликяяру под светом прожекторов постановщица Кайли Вийдас более, чем 600 танцорам и актерам после того, как закончилась двухчасовая репетиция.
Уже вчера вечером на главную репетицию пришло посмотреть столько людей, что все скамейки и свободные участки на газоне были заняты.
Танцевальная постановка под открытым небом будет представлена сегодня в 22:00 и это, бесспорно, станет самым главным подарком в честь столетия ЭР для жителей Пярнумаа. Ранее подобные танцевальные выступления в вечернее время организованы не были.
В постановке примут участие члены Союза обороны, танцоры, актеры Лайне Мяги, Юри Влассов, Лийс-Катрин Аванди, Аго Андерсон, Арабелла Андерсон и Херман Аванди.