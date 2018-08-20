Канцлер права настаивает на доступе к конфиденциальным судебным материалам

В настоящее время работники бюро канцлера права не имеют прав доступа к информационной системе судов, которые позволяли бы им знакомиться с конфиденциальными судопроизводствами и документами. По оценке эстонского омбудсмена, это препятствует выполнению возложенных на нее законом задач, сообщает русский портал ERR со ссылкой на свою эстонскую редакцию.

Так, канцлер права может по закону возбуждать против судей дисциплинарные производства при наличии признаков соответствующего проступка, а заявления с соответствующими ходатайствами подаются и в конфиденциальных судебных делах, отмечает Мадизе. При этом судебное дело признается конфиденциальным, а права доступа к нему контролирует тот же самый судья, жалобу на которого необходимо проверить.