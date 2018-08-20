ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: BMW протаранил стоявшие на обочине автомобили
20 августа 2018, 16:58
Сегодня после полудня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от кафе Кюкита произошла авария, в которой BMW 525 въехал в стоявшие на обочине два автомобиля.
По словам прибывшего на место происшествия полицейского, причиной аварии стала халатность водителя BMW 525, который не заметил стоявшие на обочине автомобили и въехал в Land Rover. Из-за полученного удара, Land Rover въехал в стоявший спереди автомобиль BMW 520.
В результате столкновения никто не пострадал и движение нарушено не было. Однако вблизи места аварии другим водителям стоит сбросить скорость и быть предельно осторожными.
Все три автомобиля получили повреждения. Больше всего пострадал автомобиль BMW 525.