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  • ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: BMW протаранил стоявшие на обочине автомобили

ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: BMW протаранил стоявшие на обочине автомобили

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

Сегодня после полудня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Тарту недалеко от кафе Кюкита произошла авария, в которой BMW 525 въехал в стоявшие на обочине два автомобиля.

По словам прибывшего на место происшествия полицейского, причиной аварии стала халатность водителя BMW 525, который не заметил стоявшие на обочине автомобили и въехал в Land Rover. Из-за полученного удара, Land Rover въехал в стоявший спереди автомобиль BMW 520.

В результате столкновения никто не пострадал и движение нарушено не было. Однако вблизи места аварии другим водителям стоит сбросить скорость и быть предельно осторожными.

Все три автомобиля получили повреждения. Больше всего пострадал автомобиль BMW 525.

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