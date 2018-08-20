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  • Прямая трансляция и фото: праздничный прием в Кадриорге в честь Дня восстановления независимости

Прямая трансляция и фото: праздничный прием в Кадриорге в честь Дня восстановления независимости Президент призвала гостей приходить в резиновых сапогах!

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Сегодня в честь 27-ой годовщины восстановления независимости Эстонии в Кадриорге пройдет праздничный прием. 

В честь Дня восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд пригласила на прием тех людей, которые принимали в таком важном событии участие и работали в культурной сфере.

Президент произнесет на приеме речь, после чего гостей порадуют музыкальными выступлениями.

Прямая трансляция начнется в 17:45 и закончится в 19:20.

Перед торжеством Керсти Кальюлайд на своей странице в Facebook призвала приглашенных на прием не стесняться приходить в резиновых сапогах - дождь ведь совсем не хочет униматься! К слову, многие так и сделали! 

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