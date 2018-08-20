Прямая трансляция и фото: праздничный прием в Кадриорге в честь Дня восстановления независимости

В честь Дня восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд пригласила на прием тех людей, которые принимали в таком важном событии участие и работали в культурной сфере.

Президент произнесет на приеме речь, после чего гостей порадуют музыкальными выступлениями.

Прямая трансляция начнется в 17:45 и закончится в 19:20.