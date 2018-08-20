Месси упустил звание лучшего футболиста Европы

Обладатель награды определится 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Также на мероприятии вручат индивидуальные награды по позициям в Лиге чемпионов-2017/18.

В прошлом сезоне Модрич стал победителем Лиги чемпионов и серебряным призером чемпионата мира. Также хорватский хавбек был признан лучшим игроком ЧМ-2018. Роналду в пятый раз выиграл Лигу чемпионов и в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира. Салах дошел в составе «Ливерпуля» до финала Лиги чемпионов.