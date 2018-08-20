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Кальюлайд: отсутствие интереса к участию в политике несет опасность для государства

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Kersti Kaljulaid roosiaias

ФОТО: Raul Mee

Время ученых, писателей, инженеров, журналистов, учителей и врачей в эстонской политике не закончилось, подчеркнула президент Керсти Кальюлайд в речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии, сообщает Rus.err.ee.

"Если слишком мало людей в Эстонии хочет заниматься эстонской политикой, то будущее нашего государства действительно в серьезной опасности", - сказала Кальюлайд, выступая 20 августа перед приглашенными на прием в Розовом саду Кадриорга.

"Если мы не хотим творчески думать о своем будущем, это будущее начнет казаться нам страшнее, чем оно есть в действительности. Впавшее в панику общество склонно торопливо искать простые решения, опираться не на демократический процесс, а на одного человека или одну точку зрения, которые обещают изоляцию от всей мировой скорби", - пояснила президент.

По ее оценке, профессия политика в демократическом государстве не менее важна, чем любая другая профессия, без которой общество не функционирует.

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