Кальюлайд: отсутствие интереса к участию в политике несет опасность для государства

"Если слишком мало людей в Эстонии хочет заниматься эстонской политикой, то будущее нашего государства действительно в серьезной опасности", - сказала Кальюлайд, выступая 20 августа перед приглашенными на прием в Розовом саду Кадриорга.

"Если мы не хотим творчески думать о своем будущем, это будущее начнет казаться нам страшнее, чем оно есть в действительности. Впавшее в панику общество склонно торопливо искать простые решения, опираться не на демократический процесс, а на одного человека или одну точку зрения, которые обещают изоляцию от всей мировой скорби", - пояснила президент.