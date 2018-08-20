В Йыхви хотят провести опрос населения по вопросу о статусе волости или города

В то же время, результаты опроса не являются обязательными для волости. Пришедшая к власти весной этого года новая коалиция во главе со старейшиной Мартином Репинским решило начать делопроизводство по преобразованию местного самоуправления из волости в город.

В качестве причины местные власти называют то обстоятельство, что в Йыхви в городе людей больше, чем в сельской местности, кроме того, статус города предполагает наличие регионального центра, кроме того, в свое время Йыхви имел статус города.

Советник волости по вопросам юстиции Сильвер Пеэпмаа пояснил в интервью «Северному побережью», что в данном случае речь идет только о проекте, который в дальнейшем предполагает проведение общественного обсуждения данного вопроса прежде, чем городское собрание примет окончательное решение и направит правительству соответствующее ходатайство.

В свою очередь, оппозиция считает вопрос о переименовании волости в город малозначимым и скорее ненужным.

«Мы поддерживаем сохранение за Йыхви статуса волости. Город Йыхви никуда не делся. По нашему мнению, надо бы восстановить переговоры о присоединении с Тойла и в случае присоединения сохранится все же волость Йыхви, а не город», - подчеркнула лидер оппозиции Нийна Негласон.