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Опубликовано видео, на котором видно обрушение моста в Генуе

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Финансовая полиция Италии в понедельник, 20 августа, опубликовала видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован момент обрушения моста Моранди. В видео материале, снятом с двух разных углов обозрения, видно, как размеренный день неожиданно нарушают падающие куски бетона и облако пыли обволакивает камеру.

Как ранее писал Русский TVNET, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Погибли 43 человека, в том числе дети. 

Один из выживших - водитель грузовика Афифи Идрис - ехал по мосту, когда тот начал рушиться. Однако он успел вовремя остановиться.

"Видел, что зеленый грузовик передо мной затормозил и начал ехать обратно, поэтому я тоже остановился, заглушил двигатель и побежал", - рассказал он агентству AFP.

Еще вечером того же дня на мосту был виден зеленый автомобиль, остановившийся непосредственно перед обрушившейся частью моста.

"Видел испуганных людей, бежавших в мою сторону босыми ногами", - вспоминает страшную сцену водитель автобуса Алберто Леркари.

"Слышал грохот. Люди от него спасались, бежали в мою сторону. Это было ужасно".

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