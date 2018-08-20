Опубликовано видео, на котором видно обрушение моста в Генуе

Как ранее писал Русский TVNET, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика. Погибли 43 человека, в том числе дети.

Один из выживших - водитель грузовика Афифи Идрис - ехал по мосту, когда тот начал рушиться. Однако он успел вовремя остановиться.

"Видел, что зеленый грузовик передо мной затормозил и начал ехать обратно, поэтому я тоже остановился, заглушил двигатель и побежал", - рассказал он агентству AFP.

Еще вечером того же дня на мосту был виден зеленый автомобиль, остановившийся непосредственно перед обрушившейся частью моста.

"Видел испуганных людей, бежавших в мою сторону босыми ногами", - вспоминает страшную сцену водитель автобуса Алберто Леркари.