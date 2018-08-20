В этом году мемориальный камень был вручен певцу Иво Линна

Мемориальный камень по традиции вручается за важную роль в восстановлении независимости. Начало традиции положил президент Тоомас Хендрик Ильвес в 2007 году, когда впервые пригласил участвовавших в восстановлении независимости людей 20 августа на прием в Розовый сад канцелярии президента.

Ранее благодарственные камни вручали: в 2007 году автору высказывания «однажды мы победим» Хейнцу Валку; в 2008 году — активистке Лагле Парек; в 2009 году защищавшим телебашню во время августовского путча 1991 года Пеэтеру Миллу, Яанусу Кокку, Уно Казевяли и Юри Йоосту;

в 2010 году — авторам песен-символов поющей революции Юри Леэсменту и посмертно Ало Маттийзену; в 2011 году — проголосовавшим в Верховном Совете ЭССР за восстановление независимости 20 августа 1991 года; в 2012 году — движению по охране памятников старины; в 2013 году — эстонской прессе времен восстановления независимости Эстонии; в 2014 году — Кайтселийту; в 2015 году — инициаторам «Письма 40»; в 2016 году - творческим союзам.