Турция пожаловалась в ВТО на действия США

Речь идет о недавнем решении американского президента Дональда Трампа удвоить размер пошлин на сталь и алюминий для Турции, его заявление вызвало обвал курса турецкой лиры.

В обращении Анкары в ВТО подчеркивается, что меры не соответствуют положениям ВТО и Генеральному соглашению по тарифам и торговле от 1994 года.

В ответ на действия США Турция объявила о бойкоте продукции американской электронной промышленности и повысила ввозные пошлины на ряд американских товаров.