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  • За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали более 30 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Эстонии задержали более 30 нетрезвых водителей

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Politseireid "Kõik puhuvad"

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

За минувшие сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны 33 нетрезвых водителя, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, у всех задержанных выявлено употребление алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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