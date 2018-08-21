В Италии не менее 10 туристов погибли из-за ливневого паводка

Согласно информации префектуры провинции Козенца, две экскурсионные группы численностью 18 человек каждая в понедельник находились в национальном парке Поллино. Вследствие ливневых дождей уровень горной речки Раганелло внезапно резко поднялся, и многих туристов смыло бурным водным потоком.

Ранее сообщалось о восьми погибших, но спасатели, спешно прибывшие на место ЧП, поздно вечером обнаружили тела еще двоих жертв. По последним данным, семь человек получили ранения и были срочно госпитализированы. В числе пострадавших – маленькая девочка, которая была доставлена в больницу Козенцы с симптомами переохлаждения.