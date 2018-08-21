Трамп назвал условия снятия санкций с России

Свое мнение Трамп высказал в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters в понедельник, 20 августа.

Помимо этого, Трамп сказал, что считает вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном как "очень вероятную", пишет DW.com. Президент США сообщил, что у него "хорошие отношения" с Кимом, однако отказался от более подробного комментария и не привел никаких подробностей предполагаемого нового саммита. Трамп полагает, что Северная Корея предприняла необходимые меры к денуклеаризации страны. Однако американский президент пожаловался, что Китай в вопросе контактов с КНДР не помогает так, как раньше. По мнению Трампа, поводом для этого стал торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Трамп опасается давать показания Роберту Мюллеру

Трамп также выразил обеспокоенность тем, что любые заявления под присягой, которые он может дать спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемое вмешательство российской стороны в американские выборы 2016 года, могут быть использованы для выдвижения обвинений в лжесвидетельстве. Он выразил опасение, что следователи могут сравнить его заявления с показаниями других людей, например, со словами бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а любые несоответствия могут быть использованы против самого президента США. "Даже я скажу правду, это сделает меня лжецом", - пожаловался Трамп.