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  • В Ласнамяэ пересекавший дорогу на самокате мальчик попал под машину

В Ласнамяэ пересекавший дорогу на самокате мальчик попал под машину

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Tõukerataste omanikel tuleb see enne bussi sisenemist lahti võtta.

ФОТО: Stanislav Moshkov/Den za Dnjom

В понедельник, 20 августа, около 16.05 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний мальчик.

Инцидент имел место рядом со зданием по адресу Линнамяэ-теэ, 57. Пересекавший дорогу в не предназначенном для этого месте 13-летний мальчик был сбит автомобилем Ssangyong Rexton, которым управлял 62-летний мужчина.

Пострадавшего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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