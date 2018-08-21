В Ласнамяэ пересекавший дорогу на самокате мальчик попал под машину
21 августа 2018, 7:53
В понедельник, 20 августа, около 16.05 в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний мальчик.
Инцидент имел место рядом со зданием по адресу Линнамяэ-теэ, 57. Пересекавший дорогу в не предназначенном для этого месте 13-летний мальчик был сбит автомобилем Ssangyong Rexton, которым управлял 62-летний мужчина.
Пострадавшего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.