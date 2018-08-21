Сегодня полиция усилит наблюдение за дорожным движением

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Канепи-Отепяя-Рынгу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство уведомило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.