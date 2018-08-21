Сегодня полиция усилит наблюдение за дорожным движением
21 августа 2018, 8:17
Во вторник, 21 августа, полицейские патрули будет осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения на территории Южной Эстонии.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Канепи-Отепяя-Рынгу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство уведомило о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году, пишет rus.err.ee.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек - больше, чем за весь 2017 год.