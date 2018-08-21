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Первый в мире судья-трансгендер начал работать на матчах в Англии

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Jalgpallikohtunik.

ФОТО: Scanpix

Судья-трансгендер Люси Кларк приступил к работе на матчах женских команд в Англии.

46-летний рефери, ранее известный как Ник Кларк, стал первым в истории футбола арбитром-трансгендером, передает

В ближайшее время Кларк будет работать в женском футболе, но хочет снова обслуживать матчи мужчин в будущем. До этого он работал на играх полупрофессиональных клубов и юниоров.

Кларк, отец троих детей, женат на 54-летней Аврил, работающей водителем такси. Пара снова собирается пожениться в 2020 году.

Сейчас судья проходит гормональную терапию, а в следующем году планирует перенести операцию по смене пола.

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