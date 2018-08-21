СМИ: глава британского МИД намерен убедить Трампа ужесточить санкции против России

"Министр иностранных дел Джереми Хант намерен убедить Дональда Трампа в необходимости более широких экономических санкций в отношении России в условиях угроз западным ценностям со стороны Москвы", - пишет издание.

Он также планирует "призвать НАТО провести более отчетливую красную черту в вопросах использования Россией химического оружия и вторжений на иностранные территории, таких, как аннексия Крыма в 2014 году", говорится в публикации.

Газета отмечает, что позиция министра "может быть расценена как вмешательство на стороне антироссийской фракции в расколотой администрации США". Эта фракция считает, что Трамп "неверно оценил" результаты встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Газета считает, что "Трамп всегда с большой неохотой поддерживал идею расширения санкций против России". В качестве подтверждения издание напоминает, что накануне саммита в Хельсинки "Трамп вступил в противоречие со своими союзниками по НАТО, намекнув, что может признать отделение Крыма от Украины".

Однако, как отмечает газета, эта идея была отвергнута через несколько дней госсекретарем США Майком Помпео.