Вт, 21.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
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  • СМИ: глава британского МИД намерен убедить Трампа ужесточить санкции против России

СМИ: глава британского МИД намерен убедить Трампа ужесточить санкции против России

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Джереми Хант.

ФОТО: simon dawson / REUTERS

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе визита в США намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос об ужесточении санкций против РФ, сообщила во вторник газета The Guardian.

"Министр иностранных дел Джереми Хант намерен убедить Дональда Трампа в необходимости более широких экономических санкций в отношении России в условиях угроз западным ценностям со стороны Москвы", - пишет издание.

Он также планирует "призвать НАТО провести более отчетливую красную черту в вопросах использования Россией химического оружия и вторжений на иностранные территории, таких, как аннексия Крыма в 2014 году", говорится в публикации.

Газета отмечает, что позиция министра "может быть расценена как вмешательство на стороне антироссийской фракции в расколотой администрации США". Эта фракция считает, что Трамп "неверно оценил" результаты встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

Газета считает, что "Трамп всегда с большой неохотой поддерживал идею расширения санкций против России". В качестве подтверждения издание напоминает, что накануне саммита в Хельсинки "Трамп вступил в противоречие со своими союзниками по НАТО, намекнув, что может признать отделение Крыма от Украины".

Однако, как отмечает газета, эта идея была отвергнута через несколько дней госсекретарем США Майком Помпео.

В распространенных пресс-службой британского МИД тезисах выступления Ханта в Институте мира в Вашингтоне во вторник также говорится, что министр выступит с призывом к странам ЕС в полной мере выполнять весь спектр санкций против России, которая "своим агрессивным поведением подрывает международный порядок", а ее внешняя политика "сделала мир более опасным".

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