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Фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения в предательстве

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Russia's silver medallist Evgenia Medvedeva poses on the podium during the medal ceremony for the figure skating women's singles at the Pyeongchang Medals Plaza during the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games in Pyeongchang on February 23, 2018. / AFP PHOTO / Dimitar DILKOFF

ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Российская фигуристка и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева вновь столкнулась с критикой со стороны болельщиков, недовольных ее решением уехать в Канаду. 18-летняя спортсменка не удержалась и ответила своему подписчику, обвинившему ее в предательстве, передает newsru.com.

Зачем ты нас предала?" - написал в Instagram подписчик Медведевой, который позднее признался в любви к фигуристке и заявил, что переживает за нее на всех соревнованиях.

В ответ Евгения выразила благодарность своим болельщикам, которые поддерживают ее по ходу подготовки к новому сезону.

"Обожаю. Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично. И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе", - ответила она.

В мае Медведева после 11 лет совместной работы ушла от отечественного тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с известным канадским специалистом Брайаном Орсером. Данный поворот в ее карьере был во многом обусловлен неудачей на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где она уступила золотую медаль 16-летней соотечественнице Алине Загитовой, которая также занимается под руководством Тутберидзе.

Переезд спортсменки в Канаду вызвал волну негативных комментариев в социальных сетях. В частности, за из-за ее публикаций на иностранном языке.

"По-русски писать уже не модно. Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж... Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну", - писали ей пользователи.

После этого замечания Медведева стала публиковать посты на двух языках: русском и английском.

Пересечься со своим бывшим тренером Медведева сможет уже 9 сентября во Дворце спорта "Мегаспорт" на столичной Ходынке, где состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. Там же выступит и Загитова. Однако на этапах Гран-при спортсменки будут разведены. Медведева выступит на соревнованиях в Канаде (26-28 октября) и во Франции (23-25 ноября), а Загитова - в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября).

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