Фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения в предательстве

Российская фигуристка и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева вновь столкнулась с критикой со стороны болельщиков, недовольных ее решением уехать в Канаду. 18-летняя спортсменка не удержалась и ответила своему подписчику, обвинившему ее в предательстве, передает newsru.com.
Зачем ты нас предала?" - написал в Instagram подписчик Медведевой, который позднее признался в любви к фигуристке и заявил, что переживает за нее на всех соревнованиях.
В ответ Евгения выразила благодарность своим болельщикам, которые поддерживают ее по ходу подготовки к новому сезону.
"Обожаю. Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично. И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе", - ответила она.
В мае Медведева после 11 лет совместной работы ушла от отечественного тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с известным канадским специалистом Брайаном Орсером. Данный поворот в ее карьере был во многом обусловлен неудачей на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где она уступила золотую медаль 16-летней соотечественнице Алине Загитовой, которая также занимается под руководством Тутберидзе.
Переезд спортсменки в Канаду вызвал волну негативных комментариев в социальных сетях. В частности, за из-за ее публикаций на иностранном языке.
"По-русски писать уже не модно. Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж... Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну", - писали ей пользователи.
После этого замечания Медведева стала публиковать посты на двух языках: русском и английском.
Пересечься со своим бывшим тренером Медведева сможет уже 9 сентября во Дворце спорта "Мегаспорт" на столичной Ходынке, где состоятся контрольные прокаты фигуристов сборной России. Там же выступит и Загитова. Однако на этапах Гран-при спортсменки будут разведены. Медведева выступит на соревнованиях в Канаде (26-28 октября) и во Франции (23-25 ноября), а Загитова - в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября).