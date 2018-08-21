Фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинения в предательстве

Зачем ты нас предала?" - написал в Instagram подписчик Медведевой, который позднее признался в любви к фигуристке и заявил, что переживает за нее на всех соревнованиях.

В ответ Евгения выразила благодарность своим болельщикам, которые поддерживают ее по ходу подготовки к новому сезону.

"Обожаю. Вот именно поэтому я знаю своих настоящих фанатов лично. И я им благодарна, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе", - ответила она.

В мае Медведева после 11 лет совместной работы ушла от отечественного тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с известным канадским специалистом Брайаном Орсером. Данный поворот в ее карьере был во многом обусловлен неудачей на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, где она уступила золотую медаль 16-летней соотечественнице Алине Загитовой, которая также занимается под руководством Тутберидзе.

Переезд спортсменки в Канаду вызвал волну негативных комментариев в социальных сетях. В частности, за из-за ее публикаций на иностранном языке.

"По-русски писать уже не модно. Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж... Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну", - писали ей пользователи.

После этого замечания Медведева стала публиковать посты на двух языках: русском и английском.