Microsoft обвинила Россию во вмешательстве в американские выборы в Конгресс

В сообщении говорится, что Microsoft определила, что "группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций - института Хадсона и Международного республиканского института".

По данным компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".

В то же время, как отмечает AP, Microsoft не дала более подробных описаний ложных доменов.

Президент компании Брэд Смит заявил журналистам, что эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии, хотя пока никто не пытался войти на ложные сайты.

"У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность", - подчеркнул Смит.

Microsoft заявила, что попытки вмешательства осуществлены "хакерской группой Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2".