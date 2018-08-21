Ратас: уход Пало из рядов соцдемов не повлияет на позиции правящей коалиции

"На протяжение многих месяцев, начиная еще с местных выборов в октябре прошлого года, я рассчитываю, что у коалиции в Рийгикогу 53 голоса - это без голоса Ольги Ивановой. Действительно, если Урве Пало больше не является членом Социал-демократической партии, то у нас 52 голоса, но Пало заявляла как публично, так и мне лично, что она продолжит поддерживать работу коалиции до конца срока действия полномочий нынешнего созыва Рийгикогу, поэтому я не волнуюсь", - прокомментировал Юри Ратас.