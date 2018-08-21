Ратас: уход Пало из рядов соцдемов не повлияет на позиции правящей коалиции

Премьер-министр Эстонии, лидер центристов Юри Ратас не сомневается в том, что покинувшая ряды Социал-демократической партии министр предпринимательства Урве Пало, которая на этой неделе вернется в Рийгикогу, сохранит в стенах парламента лояльность правящей коалиции.
Об этом он сказал в интервью порталу новостей вещания ERR, которое было опубликовано во вторник, 21 августа, пишет rus.err.ee.
"На протяжение многих месяцев, начиная еще с местных выборов в октябре прошлого года, я рассчитываю, что у коалиции в Рийгикогу 53 голоса - это без голоса Ольги Ивановой. Действительно, если Урве Пало больше не является членом Социал-демократической партии, то у нас 52 голоса, но Пало заявляла как публично, так и мне лично, что она продолжит поддерживать работу коалиции до конца срока действия полномочий нынешнего созыва Рийгикогу, поэтому я не волнуюсь", - прокомментировал Юри Ратас.